В России приготовились к нефти по 30 долларов

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что даже если цена на нефть упадет до 30 долларов за баррель и продержится на таком уровне до четырех лет, правительство сможет полностью профинансировать все бюджетные расходы, сообщает ТАСС.

По его словам, традиционно именно бюджет был источником нестабильности — денег не было, расходы сокращались. Однако теперь правительство приготовилось к любым неожиданностям.

При этом Силуанов подчеркнул, что не верит в столь долгое нахождение нефти на таком уровне. Она неизбежно вырастет, так как себестоимость добычи на многих месторождениях, и в первую очередь сланцевых в США, выше. Базовая цена нефти, при которой российский бюджет будет сбалансирован, находится на уровне 42 долларов за баррель.

Материалы по теме Черные дни Смертельный коронавирус ударил по китайской экономике. Теперь под угрозой весь мир

Также министр не видит необходимости предпринимать какие-то чрезвычайные меры со стороны Центробанка из-за падения нефти. Силуанов полагает, что ситуация не угрожает плановым показателям по инфляции, поэтому реагировать пока рано.

В пятницу, 28 февраля, стоимость эталонной нефти марки Brent в ходе торгов опускалась ниже 49 долларов — минимум за 2,5 года. Позднее она скорректировалась, приблизившись к 50 долларам.

С начала 2020 года нефть потеряла порядка 20 процентов стоимости. Такая динамика связана с распространением коронавируса, что, как ожидается, серьезно замедлит мировую экономику.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!