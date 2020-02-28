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Названы последствия обвала цен на нефть для России

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Обвал цен на нефть привел к тому, что пополнение национальных резервов России резко сократилось. О последствиях снижения стоимости сырья сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Согласно бюджетному правилу, все нефтегазовые доходы бюджета сверх установленной цены отсечения поступают в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Он является своего рода подушкой безопасности.

Учитывая, что стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на минимуме составила 50,97 доллара за баррель, превышение над ценой отсечения достигло 8,5 доллара. Это минимум со времени введения бюджетного правила в 2018-м.

Ранее в пятницу, 28 февраля, курс рубля ослабел по отношению к доллару и евро. Американская валюта торговалась на уровне 66,83 рубля. Таким образом падение российской валюты составило 1,2 процента. Евро превысил 73 рубля. Кроме того, стоимость фьючерсного контракта на баррель нефти марки Brent с поставкой в апреле на лондонской бирже ICE снизилась на 2,6 процента — до 50,86 доллара. Баррель марки WTI подешевел на три процента — до 45,75 доллара. Ослабление на рынке обусловлено распространением смертельного коронавируса.

В середине февраля президент России Владимир Путин объявил, что накопленные резервы гарантируют запас прочности экономики. «Фонд национального благосостояния превышает 125 миллиардов долларов, международные резервы составляют 560 миллиардов долларов», — говорил он.

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