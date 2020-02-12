Путин рассказал о финансовых резервах России

Запас прочности экономики, финансовой системы страны гарантируют накопленные резервы, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Об этом сообщается на сайте Кремля в среду, 12 февраля.

«Фонд национального благосостояния превышает 125 миллиардов долларов, международные резервы составляют 560 миллиардов долларов», — сказал российский лидер.

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По его словам, все это обеспечивает макроэкономическую стабильность, снижает чувствительность национальной экономики к перепадам глобальной конъюнктуры.

В ноябре прошлого года Путин заявил, что российской экономике удалось избежать спада. Он отметил, что к таким результатам привела экономическая политика, в частности поддержка основных секторов госэкономики.

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