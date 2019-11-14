Путин рассказал об избежавшей спада экономике России

Президент России Владимир Путин заявил, что российской экономике удалось избежать рецессии. Об этом глава государства рассказал на саммите БРИКС в Бразилии, передает ТАСС.

По словам Путина, это стало возможно благодаря сбалансированной макроэкономической политике, которую многие годы проводили власти страны. Также избежать рецессии помогла стабильность на банковском и кредитном рынке, поддержка основных секторов госэкономики и ответственное отношение к государственным финансам.

Российский лидер отметил, что темпы роста ВВП остаются недостаточными. Он добавил, что страна стремится создать максимально выгодные условия для новых вложений капитала, чтобы ускорить рост экономики.

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В конце октября председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал поручение об ускорении роста экономики страны. Речь идет о перечне мер, которые направлены, в частности, на повышение конкурентоспособности, улучшение делового климата, а также повышение эффективности работы с внутренними финансовыми резервами.

По данным Минэкономразвития, в третьем квартале 2019 года ВВП России вырос на 1,9 процента по отношению к тому же периоду прошлого года, причем в сентябре он достиг двух процентов. В ведомстве отметили, что ускорение носит неустойчивый характер и связано с разовыми факторами.

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