ЦБ обеспокоился медленным ростом российской экономики

Темпы роста российской экономики оказались ниже ожиданий, констатировали в Центробанке России. Глава регулятора Эльвира Набиуллина увидела в этом несколько причин, передает ТАСС.

По ее словам, на это оказали влияние как внешние, так и внутренние причины. К последним она отнесла, например, демографическую ситуацию, которая ограничила деловую активность, а также производительность труда. Что касается внешних причин, то, по словам главы ЦБ, речь идет об общем замедлении мировой экономики и как следствие снижение спроса на российские товары в экспорте. Подводя итог, Набиуллина подчеркнула, что в сложившейся ситуации необходимо найти способ преодоления сложившихся негативных тенденций.

Материалы по теме Переиграли Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится

Судя по данным Минэкономразвития, в третьем квартале текущего года ВВП России вырос на 1,9 процента по отношению к тому же периоду прошлого года, причем в сентябре он достиг двух процентов. Одновременно в ведомстве отметили, что ускорение является неустойчивым и связано с разовыми факторами.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!