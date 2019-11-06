Российскую экономику загнали в рамки

По итогам текущего года темп роста российского ВВП будет находиться в интервале от 0,8 до 1 процента. Такую характеристику дали специалисты Центробанка. Соответствующий документ опубликован на сайте регулятора.

Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП на 1,3 процента. По подсчетам ведомства, в третьем квартале текущего года показатель России вырос на 1,9 процента по отношению к тому же периоду прошлого года, причем в сентябре он достиг двух процентов. Однако в министерстве подчеркивают, что это неустойчивый результат, связанный с разовыми факторами.

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Ранее в среду, 6 ноября, глава Центробанка Эльвира Набиуллина объявила, что темпы роста российской экономики оказались ниже ожиданий и тому существует несколько причин. В частности, речь идет о замедлении общемировой экономики, а также о внутренних проблемах страны: демографии и производительности труда.

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