Российской экономике предсказали дальнейший рост

Рост российской экономики ускорится во второй половине 2019 года, пишут аналитики «Сбербанк CIB» в своем отчете, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

По мнению авторов, рост ВВП будет вызван увеличением государственных расходов на реализацию нацпроектов, которое в свою очередь поспособствует росту инвестиционной активности. Аналитики ожидают восстановление реальных доходов населения, которое простимулирует потребление.

Негативным фактором, который также скажется на экономическом росте, может стать замедление роста розничного кредитования.

Комментируя свежие данные Росстата о росте российского ВВП по итогам второго квартала, авторы указывают, что он стал возможен во многом благодаря активному потреблению со стороны населения и инвестициям, которые на один процент превысили результаты второго квартала прошлого года.

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«Удивляет то, что во втором квартале 2019 года потребление населения росло быстрее, чем в предыдущем квартале (на 2,8 процента относительно второго квартала 2018 года), хотя в розничной торговле темпы роста снизились (до 1,6 процента против 1,9 процента). Впрочем, такая ситуация может объясняться улучшением динамики реального располагаемого дохода (во втором квартале 2019 его годовое снижение замедлилось до 0,2 процента после падения на 2,5 процента кварталом ранее), а также быстрым ростом розничного кредитования в отчетный период», — говорится в отчете.

Реальный экспорт России сократился во втором квартале на 4,9 процента по сравнению с аналогичными показателями 2018 года, что объясняется продолжающейся торговой войной США и Китая. При этом реальный импорт вырос на 0,1 процента за счет повышения внутреннего спроса и укрепления рубля.

2 октября Росстат опубликовал предварительную оценку роста ВВП по итогам второго квартала, произведенную методом использования доходов. По подсчетам ведомства, российский ВВП вырос за квартал на 0,9 процента, составив 26,1 триллиона рублей. Расходы на конечное потребление увеличились на 2,1 процента, на валовое накопление — на 3,1 процента.

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