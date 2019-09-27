Назван объем несырьевого экспорта в России за год

Объем несырьевого неэнергетического экспорта товаров из России по итогам 2019 года может достигнуть 151 миллиарда долларов, это чуть больше, чем в 2018 году. Такой прогноз дал генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Скорее всего продолжим рост, который будет эффектом госполитики. Мы достигнем или превысим уровень рекордного 2018 года», — прокомментировал он.

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Ранее Слепнев говорил, что Доля малого и среднего бизнеса (МСП) в несырьевом неэнергетическом экспорте товаров из России, по состоянию на сентябрь, возросла до 8,5 процента. По его словам, многие предприятия пока еще «не рассматривают себя как игроки глобального рынка или, по крайней мере, рынка СНГ, хотя имеют для этого все необходимые возможности». Он подчеркнул, что такие перспективы реальны.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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