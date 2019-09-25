Доля малого и среднего бизнеса в несырьевом экспорте увеличилась

Доля малого и среднего бизнеса (МСП) в несырьевом неэнергетическом экспорте товаров из России, по состоянию на сентябрь, возросла до 8,5 процента. Об этом сообщил глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Это означает, что МСП должны нарастить денежный объем экспорта примерно в два раза, чуть менее. Потенциал, прежде всего, в расширении числа экспортеров», — сказал он. По словам Слепнева, многие предприятия пока еще «не рассматривают себя как игроки глобального рынка или, по крайней мере, рынка СНГ, хотя имеют для этого все необходимые возможности». Он подчеркнул, что такие перспективы реальны.

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Во вторник, 24 сентября, стало известно, что экспортеры получат в текущем году дополнительные 9,2 миллиарда субсидий на компенсацию транспортных затрат при экспорте своей продукции. Соответствующее постановление подготовлено российским правительством.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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