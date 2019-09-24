Любимым мороженым Путина накормят заграницу

Краснодарский «Кореновский молочно-консервный комбинат», который, как считает президент России Владимир Путин, делает самое вкусное мороженое в стране, откроет цех для экспортных поставок. Об этом «Интерфаксу» рассказал вице-губернатор региона Андрей Коробка.

Каких-либо подробностей о будущем производстве чиновник не раскрыл. В то же время он отметил, что предприятия, которые сразу ориентируются на мировой рынок, добиваются высоких результатов.

По словам Коробки, регион намерен к 2024 году нарастить экспорт до 3,8 миллиарда долларов. Такие параметры заложены в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт».

Путин сталкивается с продукцией бренда с 2017 года. Тогда во время визита на авиасалон МАКС глава государства угощал «Коровкой из Кореновки» министров. В 2018-м, во время визита в Краснодар, он рассказал, что мороженое Кореновского комбината «самое вкусное», а в 2019 году президент вновь попробовал это мороженое на МАКСе вместе со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как отметили журналисты, «путинское» мороженое за два года подорожало. Пломбир, стоивший 60 рублей, продавался по 70 рублей.

«Кореновский молочно-консервный комбинат» входит в группу компаний «Ренна». Ее продукция, как указывается на сайте, поставляется в 28 стран. В 2018 году производитель вышел на второе место в России по продажам порционного мороженого в стаканчиках, брикетах и эскимо.

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