Отведанное Путиным мороженое подорожало

Мороженое, которое президент России Владимир Путин ел во время посещения международного авиасалона МАКС, за два прошедших года подорожало на 10 рублей. Об этом во вторник, 27 августа, сообщает РИА Новости.

Лоток с мороженым бренда «Коровка из Кореновки» уже установили на месте проведения выставки. Ожидается, что продукцию привезут в ближайшее время. Пломбир будет стоить 70 рублей, рожок — 150. Весной 2018-го кубанская группа компаний «Ренна», которая является производителем мороженого под брендом «Коровка из Кореновки», вышла на второе место в России по продажам продукта.

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В 2017 году президент купил себе пломбир за 60 рублей, а на сдачу угостил сопровождавшую его делегацию. Глава Минпромторга Денис Мантуров и пресс-секретарь Дмитрий Песков получили рожки, а Дмитрий Рогозин, занимавший тогда кресло вице-премьера, отказался от мороженого и заявил, что следит за фигурой.

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