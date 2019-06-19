Названо лучшее эскимо

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование эскимо на палочке и назвал лучшие марки мороженого. Об этом говорится в результатах исследования, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».

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В общей сложности были проверены семь разных эскимо на палочке: «Вологодский пломбир», «Коровка из Кореновки», «Снежное лакомство», «Чистая линия», «ГОСТОВский пломбир», «Свитлогорье» и «Выбор Кремля». Только последние четыре были рекомендованы к покупке.

Так, мороженое «Вологодский пломбир» занесено в черный список за нарушение требований безопасности (в нем нашли кишечную палочку) и за то, что оно покрыт не шоколадной глазурью. Исследователи установили, что «Снежное лакомство» вообще не является пломбиром из-за того, что как минимум на 70 процентов состоит из заменителя молочного жира на основе пальмового масла. Мороженое «Коровка из Кореновки» также не было рекомендовано к покупке из-за того, что глазурь в нем не является шоколадной, хотя это указано на упаковке.

Президент Владимир Путин 15 июня поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и подарил ему российское мороженое «Чистая линия», отмеченное «Росконтролем» знаком качества.

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