Названы марки опасного шашлыка

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование шашлыка и выяснил, что ни одна марка не соответствует показателям безопасности и качества. Результаты экспертизы имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты проверили продукцию семи брендов: «Останкино», «Мираторг», «Окраина», «Мясновъ», «Глобус», «Ашан» и «О'Кей». В общей сложности шашлык исследовался по более чем 50 параметрам.

Абсолютно во всех проверенных образцах обнаружились БГКП — показатель фекального загрязнения. Кроме того, в продукции бренда «Окраина» нашли листерии — возбудителя опасного заболевания листериоза.

Максимально допустимое значение показателя КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов) превышено у образцов «Окраина», «Мясновъ», «Ашан», «О'Кей» и «Останкино». В последнем — в 17 раз.

В итоге шашлык ни одной марки проверку не прошел, все бренды отправились в черный список «Росконтроля».

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