Названа лучшая марка мясного фарша

Роскачество провело исследование фарша популярных торговых марок. Результаты были опубликованы на сайте ведомства.

По результатам исследования, на российский знак качество может претендовать только один фарш «Домашний» — «Хороший вкус».

Эксперты отобрали 17 наиболее популярных торговых марок фарша из свинины и говядины. Отмечается, что в образцах не были найдены пестициды, тяжелые металлы и радионуклиды. Однако в фарше торговых марок «Мясницкий ряд» и «Мясновъ» эксперты обнаружили патогенные для человека бактерии листерии, вызывающие такое заболевание, как листериоз. Кроме того, в фарше торговых марок «Рестория» и «Ариант» было зафиксировано повышенное количество антибиотиков.

Также эксперты продегустировали фарш на вкус после приготовления из него котлет. Отмечается, что у продукции торговой марки «Самсон» был признан солоноватый, у «Мираторг» — кисловатый.

Ранее экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование куриного фарша. В рамках исследования был проверен фарш пяти брендов: «Рококо», «Петелинка», «Троекурово», «Каждый день», «Моссельпром». Выяснилось, что ни одна из этих марок не соответствует требованиям «Росконтроля» и не рекомендуется к покупке.

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