Названы лучшие марки красной икры

Роскачество изучило 29 брендов российской красной икры стоимостью от 230 до 750 рублей за 100 грамм, из которых были отобраны десять лучших, сообщает РБК со ссылкой на исследование организации.

Максимальную оценку, пять баллов, получили икра кеты «Тунайча», икра горбуши Globus и икра нерки «Очень». Они стоят от 328 до 408 рублей. Также высокие баллы получили «СРК», «Сделано в море», «Русский рыбный мир», ARO, «Тунгутун», Oyster, «Русское море».

Стоит отметить, что в десятку не попали наиболее дорогие бренды («Корсаков 1853», «Курильская» и «Меридиан»). Тем не менее в Роскачестве уверены, что цена ниже 200 рублей за 100 грамм «априори говорит о том, что с икрой не все в порядке».

В ходе исследования красителей не обнаружили ни в одной из банок, но были зафиксированы случаи подмены икры на более дешевую. Икру нерки, заявленную на этикетке «Камчатского моря», заменили более дешевой горбушой. В банке с икрой радужной форели «Красное золото» также обнаружили горбушу.

Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации по выбору икры. Россиян попросили воздержаться от покупки продукта с пищевой добавкой Е-239 (уротропин) в составе. Она запрещена в России с 2008 года, поскольку при ее разложении в кислой среде желудка выделяются ядовитые вещества — формальдегиды.

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