Названы марки опасного куриного фарша

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование куриного фарша. Результаты экспертизы имеются в распоряжении «Ленты.ру».

В рамках исследования эксперты проверили фарш пяти брендов: «Рококо», «Петелинка», «Троекурово», «Каждый день», «Моссельпром».Ни одна из этих марок не соответствует требованиям «Росконтроля» и не рекомендуется к покупке.

В список товаров с замечаниями отправился куриный фарш брендов «Рококо» и «Петелинка». Первый отвечает требованиям качества, однако имеет небольшие нарушения требований безопасности. Фарш «Петелинки» безопасен по микробиологическим показателям, однако содержит антибиотики и не слишком свежий.

«Троекурово», «Каждый день», «Моссельпром» занесены в черный список. В продукции последних двух брендов обнаружены сальмонеллы и листерии, также в образцах всех трех марок превышен уровень микробной обсемененности.

Ранее «Росконтроль» проводил исследование цыплят-бройлеров. По результатам исследования бройлер «Приосколье» внесен в черный список и не рекомендован к употреблению. Остальные образцы признаны безопасными.

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