Названа худшая тушенка

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование говяжьей тушенки и выяснил, что все производители продукта экономят на мясе. Об этом говорится в результатах исследования, которые есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

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В общей сложности эксперты исследовали более 20 образцов тушеного консервированного мяса. По данным «Росконтроля», ни в одном из образцов содержание мяса не дотянуло до положенных 58 процентов. Так, в тушенке «Лужский консервный завод» мяса в банке оказалось только 26 процентов. Максимальное его содержание зафиксировано в тушенке «Сохраним традиции» — 55 процентов.

В говяжьей тушенке «Главпродукт» и «Семейный бюджет» нашли следы свинины. В тушенке «Семейный бюджет» жир занимает почти половину объема банки. В тушенке «Сохраним традиции» исследователи нашли много соединительной ткани, что свидетельствует о низком качестве сырья.

По итогам экспертизы «Добротный продукт» и «Сохраним традиции» занесены в список товаров с замечаниями. «Главпродукт», «Семейный бюджет» и «Лужский консервный завод» попали в черный список «Росконтроля».

Ранее «Росконтроль» проводил исследование цыплят-бройлеров. По результатам исследования бройлер «Приосколье» внесен в черный список «Росконтроля» и не рекомендован к употреблению. Остальные образцы признаны безопасными.

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