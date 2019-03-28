Названо лучшее сливочное масло

Экспертный центр Союза потребителей (Росконтроль) исследовал топленое сливочное масло брендов President, «Молградъ», «Починки», «ВкусВилл», «Избенка», результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

По результатам экспертизы, к покупке рекомендовали только масло «Молградъ». Отмечается, что продукт безопасен, не содержит немолочных жиров и имеет приемлемые вкус, запах и консистенцию. Все остальные образцы получили замечания.

Масло проверили по 60 параметрам безопасности, включая антибиотики и микробиологические показатели, среди которых бактерии кишечной палочки, сальмонелла, дрожжи и плесень. Также было проанализировано содержание красителей, антиокислителей, консервантов и соответствие состава заявленной маркировке.

Только две марки — President и «Молградъ» — на 100 процентов состоят из молочного жира. В остальных образцах обнаружили небольшую примесь немолочного жира животного происхождения, предположительно говяжьего.

Масло «Починки» и «Избенка» не соответствует ГОСТу. В продукции President отмечен запах и привкус окисленного жира. Также легкий посторонний привкус и запах был найден у образцов «Молградъ», «ВкусВилл» и «Починки». У масла President и «Починки», по оценке экспертов, консистенция слегка рыхлая, а у «ВкусВилл» — размягченная.

При этом по микробиологическим и физико-химическим показателям безопасности проверенное масло соответствует всем обязательным требованиям.

Ранее Росконтроль проверил сметану, в частности, марки «Простоквашино», «Вкуснотеево», «Бежин луг», «Брест-Литовск», «Киржачский молочный завод», «Ростагроэкспорт» и «Благода». Наиболее частыми нарушениями оказались замена дорогих молочных жиров на растительные и использование стабилизаторов. В двух образцах («Вкуснотеево» и «Простоквашино») нашли крахмал, не указанный в маркировке, за это их внесли в черный список Росконтроля.

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