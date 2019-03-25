Названы лучшие средства для мытья пола

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование жидкостей для мытья пола. В нем приняли участие образцы семи брендов: Meine Liebe, Glorix, Mr. Muscle, «ВкусВилл для дома», Mr. Proper, Sanfor и Vaily.

Эксперты оценили образцы по более чем 30 параметрам, среди которых санитарно-токсикологические и физико-химические показатели, способность удалять загрязнения, налет на полу после высыхания.

Все протестированные образцы признаны безопасными и не раздражающими кожный покров и конъюнктиву глаз. С точки зрения эффективности действие всех средств оказалось схожим.

По итогам испытаний на эффективность лидерами оказались Meine Liebe, Glorix и Mr. Muscle, показавшие одинаковые результаты. За ними следуют «ВкусВилл для дома», Sanfor и Mr. Proper. Худшие показатели у Vaily.

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