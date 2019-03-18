Названы худшие сосиски

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование качества сосисок. В нем приняли участие образцы пяти брендов: «Клинский», «Останкино», «Дымов», «Велком» и «Окраина».

Специалисты проверили сосиски по более чем 80 параметрам, в том числе провели молекулярно-генетическое определение ДНК-компонентов состава, определили уровень консервантов, содержание молочного жира, замерили микробиологические показатели, а также оценили соответствие состава заявленной маркировке.

В четырех образцах из пяти были обнаружены не заявленные ингредиенты: в «Клинских» сосисках — частицы свиной шкурки, в «Останкино» — крахмал, в «Дымове» — растительный углеводный компонент, в «Велкоме» — крахмал, клетчатка и ДНК птицы.

В сосисках под маркой «Окраина» лишних компонентов не обнаружено, однако, как и в остальных образцах, кроме «Останкино», не оказалось молочного жира. Согласно ГОСТу, он должен составлять не менее 40 процентов от общей массы.

Все исследованные образцы оказались жирнее, чем предписано ГОСТом — 19 процентов. Наибольшее содержание жира выявлено в сосисках «Окраина» — 24,6 процента.

По результатам исследования все образцы были занесены в черный список «Росконтроля» и не рекомендуются к употреблению.

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