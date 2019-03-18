Экономика
 
Последние новости
Раскрыты меры по усилению безопасности Крымского моста
Названа стоимость самой дешевой квартиры в центре Санкт-Петербурга
Преданная собака неделю сидела у больницы в ожидании умершего хозяина
Известное лекарство для сердца признали опасным для сердца
Порошенко отказался торговаться по Крыму
Оставшаяся без ЧМ Туктамышева рассказала об отношениях с Медведевой
Названы вызывающие преждевременную смерть продукты
Ученые опять раскрыли личность Джека-потрошителя
Бодров-старший рассказал о встрече со «свиньей» Вайнштейном
Новости партнеров

Названы худшие сосиски

Перейти в «Мою Ленту»

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование качества сосисок. В нем приняли участие образцы пяти брендов: «Клинский», «Останкино», «Дымов», «Велком» и «Окраина».

Специалисты проверили сосиски по более чем 80 параметрам, в том числе провели молекулярно-генетическое определение ДНК-компонентов состава, определили уровень консервантов, содержание молочного жира, замерили микробиологические показатели, а также оценили соответствие состава заявленной маркировке.

В четырех образцах из пяти были обнаружены не заявленные ингредиенты: в «Клинских» сосисках — частицы свиной шкурки, в «Останкино» — крахмал, в «Дымове» — растительный углеводный компонент, в «Велкоме» — крахмал, клетчатка и ДНК птицы.

В сосисках под маркой «Окраина» лишних компонентов не обнаружено, однако, как и в остальных образцах, кроме «Останкино», не оказалось молочного жира. Согласно ГОСТу, он должен составлять не менее 40 процентов от общей массы.

Все исследованные образцы оказались жирнее, чем предписано ГОСТом — 19 процентов. Наибольшее содержание жира выявлено в сосисках «Окраина» — 24,6 процента.

По результатам исследования все образцы были занесены в черный список «Росконтроля» и не рекомендуются к употреблению.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названа лучшая шоколадная паста
Названы лучшие пельмени
Названа самая опасная сметана
Другие материалы рубрики
Экономика00:0615 марта

На радуге зависли

Будущее экономики в руках ЛГБТ. Еще недавно их преследовали и унижали по всему миру
23:1617 марта

Экономике США спрогнозировали неизбежное ослабление

19:2716 марта

Венесуэльская оппозиция отобрала у Мадуро один из главных активов

11:0116 марта

Россиян предупредили о подорожании хлеба

Экономика00:03 7 февраля

Главный бордель Европы

Немецкие проститутки зарабатывают на сексе миллиарды. Чиновники хотят получить свою долю
14:31 9 марта

У Венесуэлы отсудили миллиарды долларов

22:5415 марта

Дерипаска объяснил подачу иска против США

19:3915 марта

Дерипаска подал в суд на США

Экономика13:4215 марта
Иван Овчинников

«Я пошел за лидером»

Чтобы добиться успеха, надо найти правильную франшизу
12:0822 февраля

Белоруссия возместит потери от действий России с помощью Украины

19:3015 марта

Украина осталась без денег по спору с Россией

17:2415 марта

Россия освободилась от нефтяной зависимости

Россия
«На политические темы с сыном мы не разговариваем»
Как жил Крым до России и стал ли он жить лучше за последние пять лет
Никита верит, что его сердце будет таким же здоровым, как у других детей«Сердце не может лопнуть, его обязательно вылечат»
Семилетнего Никиту спасет срочная операция, но нужна ваша помощь
«Без России кровавое месиво было бы похлеще Донбасса»
Как Крым вошел в состав России. Рассказывают главные участники «Крымской весны»
«Феминистками не рождаются»
Краткий гид по современному феминизму в России
В России предсказали новую волну губернаторских отставок
Для разбора травли написавшей письмо Путину девочки создали спецкомиссию
Названы условия для «работы мечты»
Все материалы
Мир
Прихожан двух мечетей расстреляли в Новой Зеландии
Погибли 50 человек. Убийца вел прямую трансляцию бойни
Жертву теракта в Новой Зеландии посмертно наградят за подвиг
Родным жертв разбившегося в Эфиопии «Боинга» вместо тел выдали землю
Президент Сербии вырвался из окружения и пожелал протестующим всего наилучшего
Протестующие сербы решили запереть президента во дворце
Евросоюз снова отказался признать Крым российским
Япония защитится от Китая крылатыми ракетами большой дальности
Все материалы
Бывший СССР
Михаил Булгаков«Гнусный язык»
На Украине все меньше говорят на русском. Зато Булгаков там стал украинским патриотом
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Столкновения в центре Киева. Август 2014 года«Порешить этих тварей на месте!»
Нищие старики, злоба и отчаяние. Чем живут православные на Украине
Порошенко пообещал Украине новую ракетную программу
В отъезде украинцев в другие страны на заработки не увидели катастрофы
Москва потребовала от Белоруссии больше уважения для российского посла
Порошенко назначил нового главного разведчика
Все материалы
Экономика
На радуге зависли
Будущее экономики в руках ЛГБТ. Еще недавно их преследовали и унижали по всему миру
Экономике США спрогнозировали неизбежное ослабление
Венесуэльская оппозиция отобрала у Мадуро один из главных активов
Россиян предупредили о подорожании хлеба
Дерипаска объяснил подачу иска против США
Дерипаска подал в суд на США
Украина осталась без денег по спору с Россией
Все материалы
Силовые структуры
«Как можно пытать человека без уверенности в его вине?»
Российские полицейские подбрасывали наркотики. Теперь они жалуются на пытки в ФСБ
Сергей МагинВсе могут короли
Он вывел из России миллиарды и купил себе свободу. Посадивший его генерал теперь в тюрьме
Железная Белла
Самая известная аферистка СССР разбогатела на ресторанах и порно. За это ее расстреляли
Мигрант прострелил ягодицы посетителю московского кафе
Вадим БелоусовДепутат Госдумы уличен в крупнейшей взятке в истории России
Его обвинили в получении трех миллиардов рублей. Но не арестовали
Московских элитных гаишников поймали на взятке
Двое россиян перевели террористам ИГ более 10 миллионов рублей
Все материалы
Наука и техника
Слишком поздно
Земле грозит катастрофа из-за глобального потепления. Пострадают Россия, США и Канада
Рогатые тоже плачут
Как переломить демону хребет мотоциклом: Devil May Cry 5
Ученые опять раскрыли личность Джека-потрошителя
Названы вызывающие преждевременную смерть продукты
США предсказали банкротство из-за военных расходов
Известное лекарство для сердца признали опасным для сердца
В России появился космодром для пуска кораблей к МКС
Все материалы
Спорт
Кастер СеменяМужская сила
Она дважды победила на Олимпиаде. Но весь мир сомневается, женщина она или мужчина
Руководство российского биатлона назвали «обалдуями»
Оставшаяся без ЧМ Туктамышева рассказала об отношениях с Медведевой
Российские и швейцарские футболистки устроили драку во время матча
Тренер «Спартака» заговорил о единстве России и Украины
Российская биатлонистка впервые за четыре года выиграла медаль ЧМ
Российский биатлонист сбежал от журналистов после провальной гонки на ЧМ
Все материалы
Культура
Хулиганы и циники
Эти художники боролись с мифами СССР и придумали соц-арт
«Все попробовали героин, а потом начали умирать»
Группа «Лава» о том, почему культура 90-х вернулась в Россию
Юлия НачаловаДикая бабочка
Она победила Кристину Агилеру и стала звездой. Умерла Юлия Началова, ей было 38 лет
Врач Юлии Началовой назвал причину ее смерти
Бодров-старший рассказал о встрече со «свиньей» Вайнштейном
Названы дата и место похорон Юлии Началовой
Умер автор музыки из «Криминального чтива»
Все материалы
Интернет и СМИ
Убитая юность
Этот журнал растил советскую молодежь и открыл путь к свободе, но оказался ненужным
Обнародован отчет о смерти бывшего министра печати Лесина
Караван в никуда
Один из лучших фотографов мира показал, как желание жить лучше стало для людей приговором
Забытая жестокость
Боль и радость, страх и отчаяние на снимках лучших фотографов мира
Видео массового расстрела в Новой Зеландии разошлось миллионами копий
В терминалах оплаты нашли ворующий деньги вирус
Подопечный Юлии Началовой выиграл шоу «Один в один» в день смерти певицы
Все материалы
Ценности
Краденый мир
Почему модные дизайнеры все чаще воруют идеи друг у друга
Райский сад, Хищник и прощание с Лагерфельдом
Главные события Недели моды в Париже
До трусов
Calvin Klein обожали в 90-е. Теперь бренд закрывает магазины и уходит с подиумов
Русская художница украсила часы пером
Иман и Дэвид БоуиАфриканские царицы
Самые знаменитые, властные и сексуальные женщины Черного континента
Монах сменил пол ради карьеры модели
Помощница Петросяна похвасталась роскошной жизнью
Все материалы
Путешествия
«Они чувствуют себя супергероями»
Жертвоприношение и адская работа. Как выжить в кратере действующего вулкана
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
«Здесь работают исключительные красавчики»
Горы Грузии заставляют забыть о хинкали и вине. А еще там очень любят русских
Обрушение скалы на гулявших по пляжу туристов попало на видео
Авиалайнер из Москвы прилетел в Сочи со сломанным крылом
Пассажир бизнес-класса обнаружил живую личинку в своем обеде
Пассажир бросил монеты в двигатель самолета на удачу и пошел под суд
Все материалы
Из жизни
Джордж Пейн (справа) и Скорпио (слева)«Я занимался прекрасными вещами»
Как украсть миллионы долларов и снять на них самое дорогое гей-порно в истории
Метель вынудила фермеров откапывать заживо погребенных в снегу коров
«Все тело пронзает страшная боль»
Они калечатся и гибнут ради деликатесов для американских богачей, пока их дети голодают
Американка столкнулась со сворой псов и попала в больницу с сотнями укусов
Напряженная работа довела женщину до паралича лица
Умершая девочка спасла жизнь пятерым детям
Американка родила шестерых близнецов за девять минут
Все материалы
Страна необычных пикапов
Что такое «ют» и почему они так популярны в Австралии
История самой странной Audi
Невзлетевший «крылатый металл» — почему самый инновационный хэтчбек не полюбили миллионы
Повесть о настоящем человеке
Почему обновление Mazda 6 — не просто рестайлинг
Опа, Гангам-стайл!
Представительские седаны из Кореи: от лицензионных копий до люксовых суббрендов
Вместо кроссовера Bugatti выпустит электрический суперкар
Российский Geely Atlas получил версию с турбомотором
Tesla представила маленький кроссовер Model Y
Все материалы
Дом
«Это днище, у нас в городе такого нет»
Состоятельный приезжий хотел купить жилье в Москве, но все пошло не так
Стоп, снято
Почему съемные квартиры в Москве вдруг оказались никому не нужны
Простота по-американски
Эти люди отвергли смартфоны, телевизоры и другие технологии. Они считают, что живут в раю
Названа стоимость самой дешевой квартиры в центре Санкт-Петербурга
Больше половины элитного жилья в Москве оказалось не жильем
В Петербурге заметили обвал спроса на жилье
Названа стоимость самой дешевой «однушки» Москвы
Все материалы