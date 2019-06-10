Назван самый вкусный квас

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование и выяснил, какой квас самый вкусный. Об этом говорится в результатах тестов, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».

В общей сложности эксперты проверили семь марок кваса: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии». Дегустаторы посчитали, что самым лучшим вкусом отличаются напитки марок «Очаковский», «Русский дар» и «Никола». Средней оценки удостоился квас брендов «Лидский», «Вятский квас» и «Суздальские напитки». Самую низкую оценку получил «Букет Чувашии».

Квас проверенных марок соответствуют требованиям безопасности, однако продукты всех семи брендов попали в список товаров с замечаниями из-за того, что не указали на этикетке возможное содержание диоксида серы. Эта добавка используется как консервант или для обработки от болезней и вредителей. По словам экспертов, консервант безобиден для здоровья, но может вызывать непереносимость, и поэтому потребителей обязательно нужно о нем предупреждать.

Также эксперты отметили, что в «Очаковском» квасе содержание микроорганизмов максимально близко к допустимому значению, однако это не является нарушением требований безопасности.

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