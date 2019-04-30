Назван лучший виноградный сок

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование виноградного сока. В нем приняли участие образцы семи брендов: RAISIN/Auchan, «Сады Придонья», «Я», Rich, Artshani, Natur Pur, Globus и Ambrosia Sweet.

Помимо прочего, специалисты изучили уровень ресвератрола в соке. Это вещество, содержащееся в кожуре и семенах винограда, полезно для сердечно-сосудистой системы, давления и веса, а также помогает предотвратить развитие рака.

В ходе исследования выяснилось, что образцы под марками RAISIN/Auchan, «Сады Придонья», Rich, Natur Pur и Globus произведены из красного винограда, как и заявлено на упаковке. В то же время, в образцах Artshani и Ambrosia Sweet обнаружено отклонение от нормального для виноградного сока уровня винной кислоты.

Также было проанализировано содержание в соках антоцианинов — веществ, отвечающих за окраску и полезные свойства винограда. В образце Ambrosia Sweet антоцианинов, характерных для красного винограда, почти не обнаружено, вследствие чего эксперты сделали вывод, что состав сока не соответствует заявленному на упаковке.

Образец Artshani не прошел тест на изотопы сахаров, следовательно, он не является натуральным виноградным соком. В соках «Я», Artshani, Ambrosia Sweet обнаружили повышенное содержание лимонной кислоты, не указанной на упаковке.

Наличие пестицидов выявлено только в соке «Сады Придонья», однако их количество не превышает норму, следовательно, не опасно для здоровья человека. В остальных образцах пестицидов и токсичных элементов не обнаружено.

По итогам экспертизы соки Artshani и Ambrosia Sweet включены в черный список «Росконтроля», сок «Я» включен в список товаров с замечаниями. Остальные образцы рекомендуются к употреблению.

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