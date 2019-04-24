Назван лучший кагор

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование кагора. В нем приняли участие образцы пяти брендов: российские «Массандра», «Солнечная долина» и «Ликерный» от завода «Надежда», а также греческий «Кагор со святой горы Афон» и испанский Altra Terra.

Специалисты исследовали кагор по более чем 20 параметрам, среди которых безопасность и соответствие заявленному составу. По результатам проверки было установлено, что все образцы соответствуют требованиям безопасности. Обнаруженный во всех образцах свинец не превышает допустимого уровня; кадмий, ртуть и мышьяк не выявлены.

Самым слабым с крепостью 15 градусов оказался кагор Altra Terra, остальные участники исследования на один градус крепче. В российских образцах обнаружен спирт невиноградного происхождения, что не запрещено стандартами, но должно быть указано на этикетке. Этого не было сделано в случае с кагором «Ликерный».

Также на этикетках всех образцов указано содержание диоксида серы, способного вызывать аллергию у некоторых людей.

Только один из проверенных кагоров — «Кагор со святой горы Афон» — изготовлен из винограда сорта Каберне-Совиньон, как это положено согласно традициям. В описании кагора «Ликерного» сорт винограда не указан вовсе.

Эксперты не нашли серьезных нарушений ни в одном из образцов. Все они рекомендуются к употреблению.

«Лента.ру» напоминает, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!