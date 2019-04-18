Назван лучший кефир

Роскачество провело исследование кефира и определило марки самого качественного продукта. Результаты опубликованы на сайте организации. Всего был проверен кефир 11 марок — его изучали по 35 параметрам качества и безопасности.

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В частности, кефир исследовали на наличие тяжелых металлов, бактерий кишечной палочки, пестицидов, сальмонеллы, бактерий золотистого стафилококка. По результатам работы, максимальные пять баллов получил кефир торговых марок «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье». Качество кефира марок «Бежин луг», «Веселый молочник» и «Дмитрогорский продукт» оценено на 4,8 балла. Также четыре балла получили продукты марок «Амка», «Белое облако», «Волжские просторы», «Из Вологоды». Самым некачественным оказался кефир «Пискаревский» — ему присудили всего 2,5 балла.

В ходе исследования в проверенном кефире не было обнаружено опасных радионуклидов и хлорорганических пестицидов. Содержание тяжелых металлов не превышает допустимый уровень. К микробиологическим показателям у экспертов не возникло вопросов — в ходе испытаний они не обнаружили ни ядовитого токсина плесневых грибов, ни бактерий золотистого стафилококка, ни патогенных микроорганизмов.

Ранее аналогичное исследование провел «Росконтроль» — он проверил 20 торговых марок кефира и простокваши. По результатам исследования, в черный список внесли семь образцов, еще девять попали в перечень товаров с замечаниями. К употреблению рекомендованы только кефир «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма» и простокваша «Каждый день».

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