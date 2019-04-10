Названы лучшие кефир и простокваша

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование кисломолочных продуктов: кефира, питьевого йогурта и простокваши. В нем приняли участие образцы 20 брендов.

Авторы исследования закупали образцы непосредственно в магазинах, а не отбирали на складах или на производстве. При закупке использовалось специальное оборудование, которое позволяет обеспечить все необходимые по ГОСТу условия хранения. Отобранные образцы проверялись более, чем по 50 параметрам, среди которых: наличие животных или растительных немолочных жиров, крахмала и фосфатов.

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Эксперты выявили несоответствие жира в йогурте и простокваше под маркой «Рузский», а также в простокваше «36 копеек», «Из Вологды», «Простоквашино» и кефире «Вкуснотеево». Вместо него использовались дешевые заменители. В простокваше «Останкинское» отклонения оказались менее существенными.

В йогуртах «Активиа», «Слобода», Valio, «Рузский», «Асеньевская ферма», «МясновЪ / Ферма» выявлен не указанный в составе крахмал. В простокваше «Из Вологды» и «Рузская», йогуртах «Слобода» и Valio, кефира «Домик в деревне» и «Вкуснотеево» содержание фосфора в несколько раз превышает содержание кальция, что является верным признаком добавления фосфатов.

В кефире «Коровка из Кореновки» было обнаружено крайне низкое содержание дрожжей, в образцах под брендами «Вкуснотеево» и «Домик в деревне» их на треть меньше требуемого. К тому же простокваша «Простоквашино» содержит недостаточное количество кисломолочных микроорганизмов, из-за чего не может называться простоквашей.

В простокваше под маркой «36 копеек» обнаружено в 46 раз больше плесеней, чем допускается регламентом, а в питьевом йогурте Liendliebe — бензоат натрия.

По результатам исследования специалисты занесли в черный список семь образцов, еще девять попали в перечень товаров с замечаниями. К употреблению рекомендованы кефир «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма» и простокваша «Каждый день».

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