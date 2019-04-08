Назван лучший плавленый сыр

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование плавленого сыра. Результаты экспертизы имеются в распоряжении «Ленты.ру».

В рамках исследования эксперты проверили продукцию семи брендов: «Карат», «Сыробогатов», «Город сыра», Hochland, «Лакомо/Наша семья», President, Valio / Viola.

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Специалисты исследовали образцы по более чем 70 параметрам качества и безопасности. В итоге «Карат», «Сыробогатов», «Город сыра» попали в черный список за признаки фальсификации. В них были использованы заменители молочного жира животного происхождения.

В списке товаров с замечаниями оказался сыр «Лакомо», поскольку в образце был обнаружен крахмал, не заявленный в составе на упаковке. Остальные образцы — Hochland, President и Valio — признаны качественными и рекомендованы к покупке.

Ранее «Росконтроль» исследовал куриный фарш брендов «Рококо», «Петелинка», «Троекурово», «Каждый день», «Моссельпром» и установил, что продукты ни одной из этих марок не соответствуют требованиям и не рекомендуются к покупке.

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