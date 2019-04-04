Названо лучшее филе минтая

Роскачество провело исследование 15 брендов филе минтая и установило, что в основном продукция, представленная в магазинах, качественная и безопасная. Однако претендовать на Знак качества могут только торговые марки Polar и «Океанрыбфлот», говорится в исследовании организации.

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В рамках исследования были изучены товары марок Fine Life, Flipper, «Фландерр», «Штурман КФ», «Атлантика», «ВкусВилл», «Бухта изобилия», «Океанрыбфлот», «Сахалин рыба», Maridel, Fish House, Borealis, «Рыбный год», Polar и Agama. Специалисты организации установили, что рыба брендов Fine Life и Flipper было обезвожено, что может говорить о многократной заморозке и разморозке. В рыбе под марками «Фландерр» и «Штурман КФ» оказалось слишком много льда, хотя вес самого филе соответствовал указанному на упаковке. Кроме того, исследователи подтвердили, что в филе минтая встречаются кости — их нашли в продукции торговых марок Maridel, «Атлантика», «ВкусВилл», «Штурман КФ» и Fish House.

Специалисты Роскачества опровергли утверждения о том, что в магазинах продают несвежее филе. По результатам проверки исследователи подтвердили высокое качество всей продукции. Однако отчасти оправдались опасения покупателей по поводу недостоверной маркировки — в продукции торговых марок Fish House, Borealis и «Рыбный год» содержание белка не соответствовало фактическим параметрам, указанным в маркировке. В филе последних двух марок масса нетто оказалась меньше заявленной на упаковке.

В Роскачестве также обратили внимание на показатель водоудерживающей способности (позволяет судить о сочности филе). Выяснилось, что продукция всех торговых марок соответствует нормам. Минтай торговых марок Flipper, Polar, «Атлантика», «ВкусВилл», «Бухта изобилия», «Океанрыбфлот», «Сахалин рыба» и «Фландерр» соответствует повышенным требованиям.

Ранее экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» исследовал куриный фарш брендов «Рококо», «Петелинка», «Троекурово», «Каждый день», «Моссельпром» и установил, что продукты ни одной из этих марок не соответствуют требованиям и не рекомендуются к покупке.

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