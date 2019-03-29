Детское питание в России признали некачественным

Роскачество разработало новый ГОСТ для детского питания. В нем прописаны методики проверки качества сухих молочных смесей и требования к их составу. Как пишет газета «Известия», причиной стали результаты исследования детского питания, которое было проведено организацией в конце 2018 года.

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Нынешний стандарт предъявляет к молочным смесям только общие требования, например, какие ингредиенты должны в ней содержаться и какие лабораторные тесты следует проводить. В новом стандарте лабораторные способы контроля качества смеси аналогичны старым, повышенные требования предъявляются к составу продукции — она должна максимально соответствовать грудному молоку. Правила распространят как на российскую, так и на импортную продукцию.

Новый ГОСТ будет направлен на утверждение в Росстандарт, после чего он вступит в силу в качестве предварительного и в течение трех лет пройдет апробацию производителями детского питания, сообщили в Роскачестве.

В конце 2018 года в ходе исследования детских молочных смесей было установлено, что в большинстве случаев маркировка на упаковке не соответствует заявленному составу продукта. В частности, почти на всем исследованном детском питании недостоверно указана информация о содержании биологически значимых элементов, в том числе витаминов. В Роскачестве считают, что это вводит покупателей в заблуждение и не позволяет в полной мере контролировать питание ребенка.

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