Производители детского питания сообщили о возможных перебоях с поставками

В России могут возникнуть перебои с поставками детского и лечебного питания. Об этом сообщает «Коммерсант».

Проблемы возможны в связи с новыми мерами ветеринарного контроля, которые вступают в силу в апреле. Согласно проекту документа, на подлежащие ветеринарному контролю продукты должны оформляться ветеринарные сертификаты, разрешения на ввоз, а производители обязаны включаться в реестр предприятий третьих стран. В их число попадают и продукты детского питания.

В Минсельхозе ужесточение требований объяснили необходимостью бороться с фальшивой продукцией. Однако крупнейшие производители продукта опасаются, что не успеют адаптироваться к новым условиям. Отмечается, что около 90 процентов продукции на этом рынке в России — импорт.

Ранее крупнейшие торговые сети России предупредили о возможных проблемах с поставками молочных и кисломолочных продуктов. Проблемы могут возникнуть из-за вступления с 1 июля в силу приказа Минсельхоза с новыми ветеринарными нормами.

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