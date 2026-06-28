Российский гастроном закрыли после массового заболевания граждан

В Астраханской области у 26 человек подтвержден сальмонеллез

Гастроном «Михайловский», продукцией которого отравились 14 человек. Фото: Павел Симаков / ТАСС

В Астраханской области у 26 человек подтвержден сальмонеллез. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

По данным ведомства, Роспотребнадзор локализует очаг сальмонеллеза: магазин «Михайловский» закрыт. Проводятся комплексные противоэпидемические мероприятия.

Заболевание подтверждено у 26 человек после употребления готовой продукции из кулинарного магазина. Ведомство продолжает расследование. Все заболевшие получают необходимую медицинскую помощь.

По предварительным данным, причиной заражения стало употребление рыбных котлет, изготовленных в магазине с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований. В лаборатории проводятся исследования проб готовой продукции, продовольственного сырья, питьевой воды, смывы из объектов внешней среды.

Ранее СМИ называли другую вероятную причину отравления покупателей гастронома в российском городе.