Российский гастроном закрыли после массового заболевания граждан

В Астраханской области у 26 человек подтвержден сальмонеллез. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
По данным ведомства, Роспотребнадзор локализует очаг сальмонеллеза: магазин «Михайловский» закрыт. Проводятся комплексные противоэпидемические мероприятия.
Заболевание подтверждено у 26 человек после употребления готовой продукции из кулинарного магазина. Ведомство продолжает расследование. Все заболевшие получают необходимую медицинскую помощь.
По предварительным данным, причиной заражения стало употребление рыбных котлет, изготовленных в магазине с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований. В лаборатории проводятся исследования проб готовой продукции, продовольственного сырья, питьевой воды, смывы из объектов внешней среды.
Ранее СМИ называли другую вероятную причину отравления покупателей гастронома в российском городе.