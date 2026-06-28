14 человек стали жертвами крушения вертолета нефтяной компании в арабском королевстве

14 человека стали жертвами крушения вертолета в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии 14 человек стали жертвами крушения вертолета государственной нефтяной компании Saudi Aramco в городе Рас-Таннура. Об этом сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на официальный источник в Минэнергетики арабского королевства.

Катастрофа произошла 28 июня в шесть утра по местному времени (совпадает с московским). В данный момент ведется расследование для выяснения причин аварии. Информация о последствиях на земле не приводится.

Ранее во Франции потерпел крушение самолет с парашютистами. Точной информации о жертвах и пострадавших пока нет. По данными СМИ, несколько человек могли не пережить катастрофу. Кроме того, есть риск взрыва на месте падения.

26 июня в самое высокое здание Пекина — 109-этажный небоскреб Чайна-Цзунь — врезался легкомоторный самолет Sunward SA 60L Aurora. Момент происшествия попал на видео.