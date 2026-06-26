Небольшой самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина

Небольшой самолет врезался в самое высокое здание Пекина — 109-этажный небоскреб Чайна-Цзунь. Об этом сообщает телеканал CNN.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как с высоты падают обломки самолета, а на земле рядом со зданием лежит его хвостовая часть. По предварительным данным, речь идет о легком спортивном самолете Sunward SA 60L Aurora, принадлежащем местной авиакомпании.

Сообщается, что эвакуированные из небоскреба люди собрались на улицах возле здания. На место инцидента прибыли машины экстренных служб.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет потерпел крушение в районе аэропорта в Варшаве. После жесткой посадки борт загорелся, пассажир и пилот не смогли спастись.