Самолет с парашютистами потерпел крушение во Франции

Ici: Во Франции потерпел крушение самолет с парашютистами

Во Франции потерпел крушение самолет с парашютистами. Об этом сообщает радиостанция Ici со ссылкой на свою информацию.

«Небольшой туристический самолет, перевозивший нескольких человек, потерпел крушение», — уточняет радиостанция.

По информации Ici, несколько человек могли не пережить катастрофу. Уточняется, что самолет перевозил людей для первого прыжка с парашютом.

При этом телеканал France 3 отмечает, что число пострадавших может быть очень высоким и что есть риск взрыва летательного аппарата.

Ранее в Германии американский самолет подал сигнал тревоги. По данным источников, Boeing C-17A Globemaster III не смог улететь с военной базы Рамштайн из-за технических проблем, которые обнаружились сразу после взлета.