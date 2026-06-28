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14:17, 28 июня 2026Мир

Самолет с парашютистами потерпел крушение во Франции

Ici: Во Франции потерпел крушение самолет с парашютистами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jose HERNANDEZ Camera 51 / Shutterstock / Fotodom  

Во Франции потерпел крушение самолет с парашютистами. Об этом сообщает радиостанция Ici со ссылкой на свою информацию.

«Небольшой туристический самолет, перевозивший нескольких человек, потерпел крушение», — уточняет радиостанция.

По информации Ici, несколько человек могли не пережить катастрофу. Уточняется, что самолет перевозил людей для первого прыжка с парашютом.

При этом телеканал France 3 отмечает, что число пострадавших может быть очень высоким и что есть риск взрыва летательного аппарата.

Ранее в Германии американский самолет подал сигнал тревоги. По данным источников, Boeing C-17A Globemaster III не смог улететь с военной базы Рамштайн из-за технических проблем, которые обнаружились сразу после взлета.

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