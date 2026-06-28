Американский самолет подал сигнал тревоги над Рамштайном

В Германии американский самолет подал сигнал тревоги

В Германии американский самолет подал сигнал тревоги. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, американский транспортный Boeing C-17A Globemaster III не смог улететь с военной базы Рамштайн в Германии из-за технических проблем, которые обнаружились сразу после взлета.

Это воздушное судно используется для перевозки стратегических грузов и войск. Через несколько минут после взлета самолет подал сигнал тревоги, развернулся и приземлился обратно на аэродром отправления. Куда должен был следовать борт, информация отсутствует. В настоящее время он находится на земле. Данный борт прибыл в начале июня, постоянно базируется в Рамштайне.

Ранее в МИД назвали роль «Рамштайна» в конфликте на Украине.