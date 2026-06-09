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19:25, 9 июня 2026Бывший СССР

В МИД назвали роль «Рамштайна» в конфликте на Украине

Мирошник: В разжигании конфликта на Украине виновата контактная группа «Рамштайн»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

В разжигании и продолжении конфликта на Украине виновата контактная группа «Рамштайн», состоящая из более 50 стран. Об этом заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник в интервью KP.RU.

Группа, отмечает дипломат, имеет криминальный характер. Для нее не существуют свобода прессы, проверка фактов и справедливость.

«Они хотят только одного — нанести стратегическое поражение России. Для этого все средства хороши, в том числе информационные, создание фейков, запугивание людей, доминирование в информационных сетях», — подчеркнул дипломат.

«Формат Рамштайн» является международной коалицией из более 50 стран, оказывающих военную помощь Украине. Название связано с американской авиабазой Рамштайн в Германии, где в апреле 2022 года прошла первая встреча объединения. Ранее The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на немецких чиновников писал, что авиабаза Рамштайн является центральным узлом в доставке техники, припасов и личного состава для операции США в Иране, включая управление ударными дронами.

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