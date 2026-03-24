03:44, 24 марта 2026

Названа главная база США для операций в Иране

Марина Совина (ночной редактор)
Американская авиабаза Рамштайн на юго-западе Германии является центральным узлом в доставке техники, припасов и личного состава для операции США в Иране, включая управление ударными дронами. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на немецких чиновников.

По данным газеты, за последние недели американские бомбардировщики, беспилотники и суда обслуживались на базах в Великобритании, Германии, Португалии, Италии, Франции и Греции.

Отмечается, что помимо Рамштайна в операции Соединенных Штатов в Иране задействованы другие американские базы в ФРГ, в том числе авиабаза Шпангдалем и штаб командования в Штутгарте, однако они играют вспомогательную роль в развертывании сил и стратегическом планировании.

Ранее сообщалось, что США назначили 9 апреля датой окончания войны с Ираном к моменту визита американского лидера Дональда Трампа в Израиль. Уточнялось, что это позволит президенту США прибыть в Израиль в День независимости и получить государственную премию.

До этого СМИ сообщили, что США отложили удары по иранской энергетической инфраструктуре после того, как союзники американцев предупредили о последствиях такого шага.

