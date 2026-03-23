Раскрыта причина решения США отложить удары по Ирану

Bloomberg: США отложили удары по энергетике Ирана из-за предупреждений союзников

США отложили удары по иранской энергетической инфраструктуре после того, как союзники американцев предупредили о последствиях такого шага. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает агентство Bloomberg.

«Партнеры в регионе сообщили США, что необратимый ущерб, нанесенный иранской инфраструктуре, почти неизбежно приведет к краху государства после окончания конфликта», — передает агентство слова собеседников из стран Персидского залива.

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что якобы нанесла удар по Генштабу Корпуса стражей исламской революции в центре Тегерана.