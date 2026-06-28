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14:58, 28 июня 2026Наука и техника

В США заявили о невозможности поставленных Украине F-16 противостоять МиГ-29

MWM: Поставленные Украине истребители F-16 не смогли заменить МиГ-29
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Поставленные Украине американские истребители F-16 не смогли заменить МиГ-29. Таким образом журнал Military Watch Magazine (MWM) прокомментировал удар Вооруженных сил (ВС) России по аэродрому в Николаевской области.

«F-16 и Mirage 2000 далеки от способности противостоять современным российским истребителям или системам ПВО, что привело к их эксплуатации вдали от линии фронта», — сообщает журнал со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, поставленные Украине F-16 являются устаревшими образцами времен холодной войны, которые не имеют никаких преимуществ над МиГ-29 за исключением возможности получать их в большем количестве.

Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что страна планирует передать Украине все оставшиеся 53 истребителя F-16. Уточняется, что поставки истребителей растянутся до 2029 года.

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