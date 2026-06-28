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15:16, 28 июня 2026Бывший СССР

Экс-глава МИД Украины предрек действия Трампа по украинскому конфликту

Климкин: Трамп попытается переключить внимание с Ирана на Украину
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп может в ближайшие месяцы активизировать усилия по урегулированию конфликта на Украине, чтобы переключить внимание с ситуации вокруг Ирана и продемонстрировать внешнеполитический успех. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире Radio NV.

«Но для Трампа сейчас очень важно переключить внимание с Ирана. Ведь Иран — это пока для него ничья, которая никуда его не ведет. На сегодняшний день договоренности, которые, как казалось, достигнуты, возможно, и не совсем договоренности», — сказал он.

При этом Климкин не исключил, что в случае отсутствия быстрого прогресса президент США может вновь прибегнуть к различным инструментам давления.

Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает возможность пересмотра достигнутых в Анкоридже договоренностей по Украине. По данным Axios, американский лидер на саммите G7 дал понять, что может отказаться от «анкориджских договоренностей», достигнутых между Россией и США.

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