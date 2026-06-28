Стало известно число погибших при крушении самолета во Франции

Во Франции 11 человек погибли при крушении самолета

Во Франции 11 человек погибли при крушении самолета. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в результате крушения на северо-востоке Франции травмы, несовместимые с жизнью, получили 11 человек. Небольшой туристический самолет перевозил парашютистов, планировавших совершить первый прыжок.

При этом телеканал France 3 отмечает, что число пострадавших может быть очень высоким и что есть риск взрыва летательного аппарата.

Ранее сообщалось, что самолет с парашютистами потерпел крушение во Франции.