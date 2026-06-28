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15:16, 28 июня 2026Мир

Стало известно число погибших при крушении самолета во Франции

Во Франции 11 человек погибли при крушении самолета
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Jose HERNANDEZ Camera 51 / Shutterstock / Fotodom

Во Франции 11 человек погибли при крушении самолета. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в результате крушения на северо-востоке Франции травмы, несовместимые с жизнью, получили 11 человек. Небольшой туристический самолет перевозил парашютистов, планировавших совершить первый прыжок.

При этом телеканал France 3 отмечает, что число пострадавших может быть очень высоким и что есть риск взрыва летательного аппарата.

Ранее сообщалось, что самолет с парашютистами потерпел крушение во Франции.

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