Стало известно число погибших при крушении самолета во Франции

Во Франции 11 человек погибли при крушении самолета. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, в результате крушения на северо-востоке Франции травмы, несовместимые с жизнью, получили 11 человек. Небольшой туристический самолет перевозил парашютистов, планировавших совершить первый прыжок.
При этом телеканал France 3 отмечает, что число пострадавших может быть очень высоким и что есть риск взрыва летательного аппарата.
Ранее сообщалось, что самолет с парашютистами потерпел крушение во Франции.