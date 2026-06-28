Раскрыты планы Усика после отказа от чемпионских поясов

Спортивный директор Усика Лапин заявил, что боксер завершит карьеру серией боев в США

Спортивный директор украинского боксера Александра Усика Сергей Лапин раскрыл планы спортсмена после отказа от поясов чемпиона мира по версиям WBC, Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. Его слова приводит ESPN.

Лапин заявил, что боксер намерен завершить карьеру серией финальных боев в США. Он также пояснил, что Усик освободил чемпионские пояса, чтобы дать возможность другим боксерам побороться за них.

26 июня Усик заявил, что отказывается от чемпионских поясов. Он подчеркнул, что не собирается уходить из спорта.

Усик провел 25 боев, в которых не потерпел ни одного поражения и одержал 16 побед нокаутом. 23 мая он одолел представителя Нидерландов Рико Верхувена в поединке по правилам бокса за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.