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14:43, 28 июня 2026Спорт

Раскрыты планы Усика после отказа от чемпионских поясов

Спортивный директор Усика Лапин заявил, что боксер завершит карьеру серией боев в США
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Andrew Boyers / Reuters

Спортивный директор украинского боксера Александра Усика Сергей Лапин раскрыл планы спортсмена после отказа от поясов чемпиона мира по версиям WBC, Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. Его слова приводит ESPN.

Лапин заявил, что боксер намерен завершить карьеру серией финальных боев в США. Он также пояснил, что Усик освободил чемпионские пояса, чтобы дать возможность другим боксерам побороться за них.

26 июня Усик заявил, что отказывается от чемпионских поясов. Он подчеркнул, что не собирается уходить из спорта.

Усик провел 25 боев, в которых не потерпел ни одного поражения и одержал 16 побед нокаутом. 23 мая он одолел представителя Нидерландов Рико Верхувена в поединке по правилам бокса за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.

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