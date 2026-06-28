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14:51, 28 июня 2026Бывший СССР

В Раде признались в нарушении конституции Украины

Гончаренко: Каждый день на Украине нарушаются нормы Конституции о защите прав и свобод
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: rospoint / Shutterstock / Fotodom  

На Украине нарушаются положения Конституции, касающиеся защиты прав и свобод граждан. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале.

Гончаренко сослался на третью статью основного закона, согласно которой человек, его права и свободы являются высшей социальной ценностью государства. По его мнению, власти Украины не обеспечивают соблюдение этих норм в полной мере.

«Я и миллионы украинцев каждый день видим, как нарушается эта статья Конституции, когда сотрудники Центра противодействия экстремизму мобилизуют собак, устраивают пытки в Одессе и избивают людей посреди бела дня в Луцке», — написал он.

Гончаренко добавил, что сложившуюся ситуацию необходимо менять. «Если власть и гарант Конституции будут и дальше делать вид, что Конституция — это бумажка, которую можно поставить на паузу, то она действительно станет просто бумажкой», — подчеркнул нардеп.

Ранее бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, посол страны в Лондоне Валерий Залужный заявил, что украинцы через «кровавый опыт» конфликта фактически обрели полноценное понимание своих прав и гражданской ответственности.

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