Москвичей успокоили насчет перебоев с поставками продуктов

Департамент транспорта Москвы заявил в своем Twitter, что никаких перебоев с доставкой продуктов из-за новых изменений движения для грузовиков не будет.

«В настоящее время действует 76 тысяч годовых пропусков на въезд в город в течение 24 часов, и все постоянно работающие логистические компании имеют именно постоянные пропуска», — говорится в сообщении.

В Дептрансе отметили, что возможностью получить разовый пропуск в срок до восьми часов с момента заявки воспользовались уже две тысячи владельцев грузовых автомобилей. «Этого количества более чем достаточно чтобы обеспечить транспортным услугами город в два раза больше по размеру, чем Москва», — подчеркивается в сообщении.

Материалы по теме Зажрались Россияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно

Департамент добавил, что с 22:00 до 6:00 пропуск для передвижения по городу вовсе не требуется. В случае возникновения каких-либо проблем можно обращаться напрямую в Дептранс и Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Ранее «Коммерсантъ», ссылаясь на союзы транспортно-логистических, производственных и торговых компаний, сообщил, что в Москве могут подорожать продукты и начаться перебои с их поставками из-за ужесточения правил движения грузового автотранспорта.

Опасения у компаний, в частности, вызвал запрет оформлять разовые пропуска на пять дней чаще двух раз в месяц, а также увеличение срока рассмотрения заявки с трех до восьми часов. Кроме того, согласно документу, машины грузоподъемностью до 12 тонн не смогут въезжать в пределы МКАД с 6:00 до 22:00.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!