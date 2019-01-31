В Москве предупредили о перебоях с поставками продуктов

Из-за ужесточения правил движения грузового автотранспорта в Москве могут подорожать продукты и начаться перебои с их поставками. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на союзы транспортно-логистических, производственных и торговых компаний.

Они направили письмо мэру Москвы Сергею Собянину, в котором рассказали о возможных рисках. Авторы обращения отмечают, изменения касаются порядка оформления пропусков для грузовых автомобилей и правил их движения. По их мнению, отсутствие части товаров в магазинах может привести к росту социальной напряженности.

Источники газеты отмечают, что расходы на логистику составляют от 7 до 20 процентов в цене продуктов в зависимости от категории. Предполагается, что с учетом повышения НДС и роста стоимости топлива некоторые категории могут подорожать на 3-4 процента в первом полугодии.

В пресс-службе мэрии эту информацию не прокомментировали. В департаменте транспорта Москвы пообещали рассмотреть обращение логистических компаний и перевозчиков.

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