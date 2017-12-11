Российский логистический сервис начал работу в Европе

Российский логистический онлайн-сервис Deliver.ru провел первую грузоперевозку в Европе. С помощью «одной кнопки» клиенты могут заказать перевозку груза автомобильным транспортом, а перевозчику найти нужный груз из числа заказов, размещенных клиентами в системе Deliver.

Сервис уникален тем, что берет на себя полную организацию перевозки, а также несет ответственность за груз. Офис компании находится в Нидерландах, именно там компания адаптировалась к европейским требованиям. В компании работают опытные европейские специалисты, проработавшие в международных транспортных компаниях. На первом этапе компания сосредоточится на рынках Германии, Нидерландов, Люксембурга и Бельгии.

«Автоматизация европейского рынка грузоперевозок находится в зачаточном состоянии — есть несколько небольших стартапов, работающих на территории одной страны. Поэтому, а также в силу накопленного в России опыта, в планах сервиса Deliver захватить лидерство на европейском пространстве», — говорится в сообщении компании.

В России сервис работает с 2016 года и достиг значительных успехов — в настоящий момент к системе Deliver подключено уже несколько тысяч проверенных перевозчиков, более 300 клиентов осуществили более 10 000 перевозок, в том числе такие компании как PepsiCo, Simple, «Черкизово», «Мираторг». Сервис Deliver был основан в 2014 году. Комплекс технологических решений, положенный в основу Deliver, позволяет максимально автоматизировать процесс заказа грузового транспорта и документооборот, связанные с перевозками.