В РЖД объявили распродажу на плацкарт

Федеральная пассажирская компания (ФПК) с 28 ноября по 4 декабря будет продавать билеты на все места в плацкартных вагонах и на верхние места в купейных вагонах со скидкой 50 процентов. Об этом говорится в сообщении РЖД, дочерней структурой которой является ФПК. Акция приурочена к всероссийскому Дню пассажира, который отмечается 3 декабря.

В акции участвуют все поезда внутреннего сообщения, которые ходят с 28 ноября по 27 декабря, кроме фирменных поездов «Москва — Назрань» и «Москва — Нальчик».

Скидка применяется к стоимости проезда и не распространяется на дополнительные услуги, в том числе на покупку постельного белья. Скидки при оформлении проездных документов не суммируются, но пассажир вправе выбрать наиболее выгодный для него специальный тариф.

4 ноября «Российские железные дороги» (РЖД) сообщили о приостановке продажи билетов в плацкартные и общие вагоны с 2018 года. Перевозчик отмечал, что такое решение принято «в связи с отсутствием решений регулятора по уровню тарифов на пассажирские перевозки в дальнем сообщении на следующий год».

16 ноября глава правительства России Дмитрий Медведев потребовал возобновить с середины ноября продажу билетов в плацкартные вагоны с датой отправления с 1 января 2018 года. В РЖД согласились это сделать.