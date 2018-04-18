Магазины предупредили о перебоях с продуктами во время ЧМ-2018

Производители питания и ретейлеры предупредили о возможных перебоях с поставками товаров, в том числе продуктов первой необходимости из-за того, что власти до сих пор не уточнили, какие ограничения будут введены для грузовиков на время чемпионата мира по футболу. Об этом в среду, 18 апреля, пишет «Коммерсантъ».

Указ президента России от 9 мая 2017 года, регулирующий меры безопасности на время чемпионата, позволяет местным властям ограничивать движение грузового транспорта. Торговые сети готовы адаптировать логистику под временные условия работы, но просят чиновников обнародовать предлагаемые ограничения как можно скорее. Перестройка логистики может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, поясняют они.

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Дополнительные ограничения для движения грузовиков на период ЧМ-2018 вводиться не будут, заверили в департаменте транспорта Москвы. В администрации Ростова-на-Дону рассматривают вопрос ограничения движения грузового транспорта только в зоне стадиона. В Самаре ограничения будут действовать на региональных дорогах и на части трассы М5 с 14 июня по 17 июля для грузовиков массой более 3,5 тонны.

Крупные производители продуктов используют около 200–300 только собственных грузовиков, с учетом привлеченных водителей парк может достигать 600–700 машин, подсчитало издание. Поставки скоропортящихся продуктов идут ежедневно, чтобы свести к минимуму запасы в магазинах.

17 апреля «Коммерсантъ» писал о том, что на время чемпионата мира по футболу российские службы безопасности могут из соображений безопасности остановить перевалку опасных грузов в портах. У сотрудников ФСБ свое понимание обеспечения безопасности, часто избыточное, жалуются участники рынка.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

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