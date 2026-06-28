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14:49, 28 июня 2026Бывший СССР

В постсоветской стране зазвучали призывы к отставке руководства

РИА Новости: Митингующие в Кишиневе потребовали отставки властей страны
Кирилл Луцюк

Фото: Viktor Dimitrov / Reuters

Участники митинга, который проходит 28 июня у здания парламента в Кишиневе, призвали к отставке руководства страны. Об этом сообщило РИА Новости.

Эти требования протестующие обосновали тем, что власти Молдавии перекладывают проблемы бюджетного дефицита на рядовых налогоплательщиков. По словам одного из активистов, простой народ вынужден оплачивать красивую жизнь руководителей государства. В то же время Молдавия так и не дождалась денег, которые зарубежные партнеры обещали президенту этой постсоветской республики Майе Санду. Кроме того, митингующие призвали создать специальную комиссию, которая расследует деятельность правящей в стране партии.

В акции, по данным местной полиции, участвуют около 300 сторонников молдавской оппозиции. Однако организаторы назвали это число заниженным.

Ранее палата депутатов Румынии одобрила законопроект, предложенный оппозиционной партией S.O.S. România, об объединении республики с Молдавией.

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