Торговые сети предупредили о перебоях с поставками молока

Крупнейшие торговые сети России предупредили о возможных проблемах с поставками молочных и кисломолочных продуктов. Об этом говорится в обращении Ассоциации компаний розничной торговли к Министерству экономического развития России, передают «Известия».

Проблемы могут возникнуть из-за вступления с 1 июля в силу приказа Минсельхоза с новыми ветеринарными нормами. Согласно им, перечень продукции, на которую должны быть оформлены ветеринарные сопроводительные документы, существенно расширят. В частности, это коснется пакетированных молочных продуктов.

Планируется, что мера поможет отслеживать производство товаров и избавить рынок от фальсификата, а также внести товары в единую систему «Меркурий».

В ноябре 2018 года глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предупредил о риске обвала закупочных цен на молоко в апреле 2019 года. По его словам, это может произойти, если продукция не войдет в систему «Меркурий».

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