Производство мяса и молока в России оказалось под угрозой

Руководители Союзмолока, Национальной мясной ассоциации, Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод и Ассоциации предприятий кондитерской промышленности предупредили о рисках для производства продовольствия в связи с новыми нормами очистки воды. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Производители назвали новые нормы, которые вступят в силу в 2019 году, избыточными. Из-за них компании станут нерентабельными и перестанут развиваться, уверены представители отрасли.

В связи с этим предприятия направили письмо вице-премьеру Алексею Гордееву, в котором попросили правительство разрешить им проводить выбросы сточных вод с превышениями при наличии договора на дополнительную очистку сточных вод с водоканалами.

Авторы письма предлагают властям компромисс: считать грубым нарушением только трехкратное превышение нормативов, обнаруженное два или более раз в год после первого нарушения. Если же компании незначительно нарушают договор не чаще двух раз в год, производители предлагают не утверждать план снижения сбросов.

С 2019 года агропромышленные предприятия не могут договариваться о повышенном содержании химических веществ в сточных водах. При повторном превышении норм выбросов они будут обязаны разработать план их снижения и построить локальные очистные сооружения.

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